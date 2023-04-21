بحضور السيسى.. حكيم يغنى «الليلة عيد» أمام أسر الشهداء

جدة - نرمين السيد - وقدمت قبله أيضًا المطربة هلا رشدى، وكورال دار الأوبرا المصرية أغنية، خلال الاحتفالية، كما أعادت فرقة فنية من الأطفال، تابعة لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، تقديم أوبريت " اليلة الكبيرة".

جاء ذلك بعدما أعادت فرقة فنية من الأطفال، تابعة لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، تقديم أوبريت " اليلة الكبيرة"، خلال الاحتفالية.

ويشارك الرئيس السيسى أسر شهداء ومصابى العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ووصل الرئيس السيسى منذ قليل مقر احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة.