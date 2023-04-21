إمام مسجد المشير طنطاوي خلال خطبة العيد: اليوم يوم المحبة الكاملة والمودة الشاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 06:30 صباحاً - قال إمام مسجد المشير طنطاوى، إنه أيام شهر رمضان مضت، وأيام عيد الفطر تشرق علينا وتحمل ببركة الله خيرًا كبيرًا.
وأضاف إمام مسجد المشير طنطاوى، خلال خطبة صلاة عيد الفطر، أنه إذا شاهد العبد فى هذا الصباح الكريم تمام المنة الإلهية وعظيم المنحة الصمدانية وطالع عيب النفس البشرية صاح بلسانه أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبى فأغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
وتابع إمام مسجد المشير طنطاوى، أن اليوم يوم المحبة الكاملة والمودة الشاملة ويوم الوصال ويوم الاجتماع الذى ليس بعده انقطاع.
جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لصلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المشير طنطاوى.
وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة بعيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وكانت دار الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.