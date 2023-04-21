دليلك الشامل لأفضل أماكن الفسح والخروج في عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أبريل 2023 06:30 صباحاً - يرغب معظم المصريين في الخروج، مع الأسر والعائلات والأصدقاء، خاصة فى أيام عيد الفطر المبارك، ويسعى العديد لقضاء إجازة العيد في أماكن مختلفة، والاستمتاع بالحدائق أو السفر خارج القاهرة، لذلك يقدم تلفزيون اليوم السابع، لقراءه خريطة كاملة لأجمل خروجات عيد الفطر ضمن برنامج "كده رضا" الذى يعده ويقدمه الكاتب الصحفى محمود رضا الزاملى، ويستعرض البرنامج أهم النصائح كى يستطيع الزائر قضاء وقت ممتع بتكلفة بسيطة، ولا سيما لو كانت هذه الفسح سهلة الوصول وفى نفس الوقت على أد الأيد وغير مكلفة ماديا وتجعلك تستمتع بقضاء أوقات لطيفة .

فى هذا التقرير يرصد لكم تلفزيون اليوم السابع أفضل الأماكن ويرشح لكم عددًا من الحدائق والخروجات المناسبة لقضاء وقت ممتع بتكلفة بسيطة تبدأ من 5 جنيهات لتذكرة الدخول لقضاء وقت ممتع .

1_ الحديقة الدولية بمدينة نصر تذكرة الدخول بـ 10 جنيه

تعتبر الحديقة الدولية التابعة للحدائق المتخصصة التابعة لمحافظة القاهرة وتقع فى مدينة نصر وتعتبر مكان مميز جدا لخروجات عيد الفطر وتذكرة دخولها بـ 10 جنيه فقط ويوجد بداخلها حديقة حيوان صغيرة لذا تعتبر الحديقة الدولية من أفضل الأماكن للحصول على الهدوء، كذلك تبعث الحديقة على الكثير من الطاقة الإيجابية حيث يمكنك التمتع بالمظاهر الطبيعية، الأشجار، والأماكن الخضراء الشاسعة التى تعطي احساسًا بالراحة والاسترخاء كذلك تمثل الحدائق مقصدًا للكثير من العائلات والأصدقاء لقضاء يوم ممتع بتكلفة ليست عالية إطلاقًا .

2_ الحديقة "اليابانية" في حلوان تذكرة الدخول بـ 10 جنيهات

تعتبر الحديقة اليابانية فسحة رائعة لخروجات عيد الفطر حيث تتميز بالعديد من المظاهر التى تتواجد فى دولة اليابان، والتى تبدأ بالنباتات والأزهار، كما تحتوى الحديقة على 44 تمثال و كذلك تمثال بوذا باللون الأحمر، كما تحتوى الحديقة على تمثال لوجه امرأة مبتسمة ذات ملامح آسيوية، بجانب تماثيل لأفيال الشرف والعديد المباني ذات الطراز اليابانى، وتحاط الحديقة بالفوانيس المنحوتة باللونة الورى، كما يتوفر فى الحديقة القوارب الصغيرة التى تتجول فى الممرات المائية والقنوات المتواجدة بالحديقة كما تتميز الحديقة بالمساحات الخضراء، والأشجار التى توفر ظلالها على مختلف مناطق الحديقة .

3_ حديقة "الحرية" في الزمالك تذكرة الدخول بـ10 جنيهات

تعتبر حديقة الحرية التى تقع فى حى الزمالك فسحة جميلة لعيد الفطر، لأنها أشبه بمتحف مفتوح وسط الطبيعة والتى يمكن الوصول لها بمنتهى السهولة عن طريق مترو الأوبرا، ومع الدخول إلى حديقة الحرية سيمتزج سحر الطبيعة والمساحات الخضراء مع التاريخ وأبرز صانعيه، حيث تجد فى وسط هذه الأشجار والورود الملونة تماثيل شامخة لأعلام الثقافة والفكر، فيحمل كل تمثال اسم صاحبه وبعض المعلومات عنه، لذلك تعتبر حديقة الحرية متحف مفتوح وسط الخضرة على مساحة 30 ألف متر، لأنها تحتوى على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة فى مصر والعالم، وتعتبر من الحدائق العريقة التى أنشائه فى عهد إسماعيل باشا وهذا بناء على رغبته فى أن يجعل القاهرة جزء من أوروبا.

4_ حديقة "أم كلثوم" بالمنيل تذكرة الدخول بـ 10 جنيهات

تعتبر حديقة أم كلثوم واحدة من الحدائق المتميزة لقضاء يوم ممتع ومميز ومختلف مع الأسرة أو الأصدقاء للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك للترفيه والخروج من ضغوطات الحياة فى تلك الحديقة المطلة على النيل، والتى تقع فى حى المنيل بجوار كوبرى الجامعة بعد المسرح العائم، شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين.

5_ حديقة الفنون بمنطقة "المنيل" والتذكرة بـ 10 جنيهات

تعتبر حديقة الفنون واحدة من الحدائق المتخصصة الجميلة التى تصلح لقضاء يوم شم النسيم والتى تقع فى حى المنيل بجوار كوبرى الجامعة فى شارع عبد العزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين، وثمن تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، وتتميز الحديقة أيضا بأنها مطلة على النيل مباشرة، وبها منطقة ألعاب للاطفال .

6_ حديقة "الأسماك" بالزمالك تذكرة الدخول بـ5 جنيهات

تعتبر فسحة عيد الفطر داخل حديقة الأسماك فرصة ممتازة للخروج مع أولادك بأقل تكلفة حيث تبلغ تذكرة الدخول 5 جنيه فقط، وستكون بين عبق الزمان وعبقرية المكان الذى يكتب التاريخ سطوره وعلى ضفاف نيل القاهرة تحكى الحدائق أسرارها، وفى حى الزمالك العتيق تفوح رائحة حديقـــة الأســــماك بجمـــالها الأخاذ فى شارع الجبلاية لتحقق انتصارها الخــــاص عــبر الزمـــن وهى الاحتفاظ بتراثها المعمارى الفــريـــد وكنـوزها الطبيعـية كواحدة من أجمل الأماكن التى يمكن زيارتها في القاهرة .

7_ حديقة "الأورمان" بالجيزة أمام حديقة الحيوان وتذكرة الدخول بـ 5 جنيهات

خروجة مدهشة في حديقة الأورمان وتذكرة دخولها بـ5 جنيات فقط وتقع أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم وتصلح لقضاء يوم ممتع في عيد الفطر حيث أنها مقامة على مساحة 28 فداناً، وأنشئت عام 1873، وتضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

8_ حديقة "سفارى بارك" بالمهندسين تذكرة الدخول 20 جنيها

تعتبر حديقة سفارى بارك فرصة جيدة للاستمتاع بقضاء وقت ممتع في عيد الفطر بشكل مختلف مع الأسرة و الأصدقاء للترفيه والخروج من ضغوطات الحياة فى حديقة سفارى بارك بالجيزة، والتى تعد سعر تذكرتها فى المتناول حيث تبلغ 20 جنيها، وذلك داخل الحديقة التى تم بناؤها على الطراز الريفى وعلى مساحة تبلغ نحو 40 فدانا، ويتواجد بها الكثير من وسائل الترفيهية، حيث أنها تضم ملاهى للكبار والأطفال، وشلالات وسواقى وأبراج حمام ، حيث تعد حديقة سفارى بارك من أفضل الأماكن التى يمكن لمن يرغب فى التنزه مع أسرته وأولاده وقضاء أجمل الأوقات بها .

9_ حديقة "الطفل" فى مدينة نصر تذكرة الدخول بـ 20 جنيها

تعتبر حديقة الطفل بمدينة نصر من الأماكن الجميلة للاستمتاع بقضاء يوم ترفيهى في العيد للخروج من ضغوطات الحياة فى تلك الحديقة، وتعتبر حديقة الطفل والتى تقع فى شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وتعتبر حديقة الطفل واحدة من أجمل حدائق القاهرة، ومكان مناسب لقضاء الوقت الممتع مع العائلة والأطفال فهى حديقة واسعة تضم العديد من المساحات الخضراء للجلوس والاسترخاء أو ممارسة الأنشطة المختلفة .

10 _ فُسحة الأتوبيس النهرى رحلة قليلة التكلفة ومضمونة المتعة بـ 25 جنية

تعتبر رحلة الأتوبيس النهرى بالقاهرة، من أجمل الرحلات النيلية، والتى تجعلك تتنزه داخل الطبيعة بهواها وجوها الشاعرى ، وتعتبر الفسحة داخل الأتوبيس النهرى فرصة ممتازة للخروج والتنزه في العيد بأقل نفقات، عن طريق الذهاب فى نُزهة نيلية لا تُنسى على أنغام الموسيقى برفقة الأهل والأصدقاء، وكل ما ستدفعه لمدة ساعة 25 جنيها فقط .

11_ حديقة العبور فى الزمالك وتذكرة الدخول بـ 10 جنيه

تعتبر حديقة العبور من أجمل الفسح والخروجات في عيد الفطر، والتي تقع في حى الزمالك وأمام حديقة الأسماك مباشرة، ويمكن الوصول لها بمنتهى السهولة عن طريق مترو صفاء حجازى ومع الدخول إلى الحديقة سيمتزج سحر الطبيعة والمساحات الخضراء مع التاريخ، حيث تجد نفسك أمام نهر النيل وخلفك مساحات خضراء يعنى الطبيعة مكتملة حولك .

12 _ قضاء يوم مميز في محمية وادي دجلة بالمعادى والتذكرة بـ 10 جنيه

لو عايز خروجه مختلفة في عيد الفطر مش محتاج تطلع برا القاهرة ممكن تروح تشوي مع أصحابك في محمية وادي دجلة بالمعادى، وهى فسحة تصلح لعشاق الطبيعة والمناظر الطبيعية والهدوء والاسترخاء، خاصة أن المكان غني بالحياة النباتية والحيوانية ، ويكسو الوادي غطاء من النباتات، وقد سجل حوالي 64 نوعاً من النباتات والمميز أن محمية وادي دجلة في قلب القاهرة وستجعل الزائر في مود مختلف تمامًا .

13_ "برج القاهرة" في الزمالك التذكرة بـ 60 جنيها

فسحة برج القاهرة تعتبر خروجه رائعة في عيد الفطر لأنها تعتبر أحد المعالم السياحية والمتميزة في مصر، ويعد من أبرز معالم القاهرة ويقع في منطقة الجزيرة ويعد تحفة معمارية بناها المصريون على شكل زهرة اللوتس الفرعونية ورمز لحضارتهم التي هي محط أنظار سائحي العالم ، واستعرضت الحلقة تفاصيل الفسحة داخل برج القاهرة وكيفية الوصول إليه بكل سهولة حيث يقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، بالإضافة إلى توضيح أبرز المعالم الذى سيجدها الزائر في طريقه للبرج .

14_ قضاء يوم "صد رد" فى بورسعيد بأقل تكلفة

يعتبر الذهاب إلى محافظة بورسعيد أسهل وأسرع فسحة مصرية كأنك فى سافرت إلى أوروبا، خاصة الذهاب إلى مدينة بورفؤاد وجبال الملح والحى الافرانجى وتعتبر مدينة بورسعيد من السفريات السريعة، أو ما تسمى بسفرية "صد رد" لتغيير الروتين، وقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء، والتعرف على أبرز معالم بورسعيد التي تعتبر زهرة البحر المتوسط وبوصلة كل من يحتاج لوقت للراحة والهدوء والاستمتاع بالإضافة إلى عمل "شوبينج"، وتعد بورسعيد من المحافظات المصرية العريقة التي تتميز بالكثير من المزارات، مثل سوق السمك والممشى السياحي، وجبال الملح، وحديقة فريال، وحديقة المسلة