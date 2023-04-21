توافد المصلين لأداء صلاة العيد فى الأزهر والحسين

جدة - نرمين السيد - وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت أن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو أول أيام شهر شوال لعام 1444 هجريًا.

وقامت دار الإفتاء برؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس أمس الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، الموافق 20 إبريل 2023، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا.