عاجل. الرئيس السيسى يصل مسجد المشير لـ أداء صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - وحضر مع الرئيس عدد من قيادات ورموز الدولة، أبرزهم شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق

وكان الرئيس السيسى قد حرص على تبادل التهنئة مع رؤساء وزعماء العالم بحلول عيد الفطر 2023، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على العالمين العربى والإسلامى بالخير واليُمن والبركات.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الخميس، أن اليوم الجمعة هو أول أيام العيد، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.