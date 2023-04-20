عاجل- دار الإفتاء تعلن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقامت دار الإفتاء برؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا، وذلك بعد غروب شمس اليوم الخميس، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1444 هجرية، الموافق 20 إبريل 2023، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا.