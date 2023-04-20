رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يهنئ السيسى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالا هاتفيا من رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، والذى أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر، حكومة وشعبا، كل الخير والتقدم والرخاء.





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