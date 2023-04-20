قبل العيد.. تمركز سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، غرفة الطوارئ بمقر هيئة الإسعاف المصرية، وعدد من المنشآت الطبية، بمحافظتى "القاهرة والجيزة"، لمتابعة معدلات الانجاز بتطبيق خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيدالفطر المبارك، فضلًا عن التأكد من انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية وفقًا لجداول الطوارئ، والاطمئنان على توافر الخدمات بأعلى جودة ويسر.





وبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، جولته التفقدية بزيارة غرف الطوارئ والاستقبال بهيئة الإسعاف المصرية، واطمأن على انتظام سير العمل وتوافر كافة القوة البشرية على مدار 24 ساعة، واطلع على عدد البلاغات الواردة للغرفة، وكيفية التعامل معها فى وقت سريع، لضمان توفير الخدمة الإسعافية للمرضى بأقصى سرعة، ثم عقد اجتماعًا مع مسؤولى الهيئة، للإطلاع على خطة التأمين الإسعافية، حيث تم الدفع بـ 3039 سيارة إسعاف، و52 طبيبا، واطلع الوزير، على تقرير حول أماكن تمركز سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية، والميادين والأماكن العامة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع وجَّه الوزير، بضرورة التنسيق الدورى والعاجل بين هيئة الإسعاف، ومديريات الشؤون الصحية والغرف المركزية على مستوى محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك لتحقيق التكامل وسدّ العجز، ضمانًا لانتظام سير العمل بالقطاع الصحى، خاصةً خلال أيام الاحتفال بالأعياد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، قام بعدة زيارات تفقدية مفاجئة، بدأها بتفقد مستشفى الحوامدية العام، بمحافظة الجيزة، ووجه خلالها برفع كفاءة أقسام ووحدات المستشفى، وإجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية، كما وجه بالاهتمام بأعمال النظافة الشاملة للمنشأة، وحرص الوزير، على تفقد حجرات الكشف، و الملاحظة ووحدة الأشعة، والعناية المركزة، وزار المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية والعناية المركزة للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية.

وتابع إنَّ الوزير، استكمل جولته بزيارة مستشفى المقطم للتأمين الصحى، بمحافظة القاهرة، واطلع على جداول البوتيجيات للفرق الأطباء والتمريض، مشيدًا بتوافر كافة الفرق الطبية بكافة التخصصات بأخر أيام شهر رمضان، كما اطمأن على توافر مخزون استراتيجى من أكياس الدم والبلازما، وكافة الأدوية، ومرّ الوزير، على وحدة الغسيل الكلوى، واطمأن على انتظام تقديم الخدمة الطبية لمتلقى جلسات الغسيل الكلوى، كما تفقد وحدة رعاية القلب، وقسم الباطنة بقوة 15 سرير باطنة و 12 قسطرة، وتابع الوزير نسب الاشغال لكل قسم ووحدة بالمستشفى.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير، اختتم جولته بتفقد مستشفى منشية البكرى العام، بمحافظة القاهرة، وأشاد بنسب الإشغال، وخلال مروره على الأقسام الداخلية، وجه بسرعة توفير 4 أكياس دم لإحدى المريضات التى تعانى من الإنيميا الحادة، وحرص على تفقد وحدة الرعاية المركزة بالاستقبال.

واطمأن على حصول كافة المرضى على حقهم الصحى بأفضل كفاءة، بالإضافة إلى تفقد وحدة الأطفال ورعاية الأطفال، ووجه بضرورة إعداد تقارير دورية للمتابعة وحصر النواقص من المستلزمات الطبية، وتوفيرها على وجه السرعة، لضمان انتظام سير العمل بالقطاع الصحى.