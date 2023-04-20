نصائح طبية وإرشادات وقائية لقضاء عيد فطر صحى (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد دوت الخليج فى الإنفوجراف التالى نصائح طبية وإرشادات وقائية لقضاء عيد فطر صحى:
وكان من ضمن هذه النصائح الإكثار من شرب المياه، والتوقف عن التدخين، وعدم تناول القهوة على معدة خاوية.
يأتى ذلك إلى جانب التقليل من تناول الأسمالك الممحلة، وفى حالة تناولها يجب الإكثار من البصل كمطهر طبيعى والخضراوات الورقية، بالإضافة إلى تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.
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