الرئيس السيسى يشارك فى قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، فى قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بدعوة من الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.





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