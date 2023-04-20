جدة - نرمين السيد - وأشار المصيلحى إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتى تعمل فى المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر. ويأتى ذلك بهدف توفير الخبز البلدى المدعم لكل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال ايام عيد الفطر المبارك، وفى فى إطار حرص وزارة التموين على انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام اجازة العيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: إتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.