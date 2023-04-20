4100 مسجد وساحة جاهزة لأداء صلاة عيد الفطر بأسيوط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية والشيخ شعراوى محمد شعبان مدير إدارة أوقاف شرق لاستعراض الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها ومراجعة خطة المديرية على مستوى المراكز والمدن.

وقال المحافظ إن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز المساجد والساحات الملحقة بها بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وهى المساجد التى يؤدى فيها صلاة الجمعة أسبوعيا طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه سيؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

ووجه المحافظ بتكثيف عمليات النظافة والتطهير والتعقيم لجميع المساجد قبل عيد الفطر المبارك وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تجهيز 4100 مسجدا بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة والساحات الملحقة بها لصلاة عيد الفطر المبارك، وتجهيز جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد وإعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة "الأساسيين والاحتياطيين" مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة الإعداد للصلاة، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمحافظ مع التأكيد أن مديرية الأوقاف وحدها هى المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها فى إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد.