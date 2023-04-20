وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهندي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 02:23 مساءً - تلقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم ٢٠ أبريل الجاري من وزير خارجية الهند "سوبراهمانيام جايشانكر" لتناول تطورات الأوضاع في السودان. وقد أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الإتصال شهد استعراض الجهود التي تقوم بها مصر من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، موضحاً أن الوزير سامح شكري شدد على ضرورة تكامل الجهود وحث الأطراف السودانية على الوصول لهذا الهدف حفاظاً على أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، ثمن الوزير الهندي جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في السودان، مشيراً إلى قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والرعايا الأجانب المتواجدين هناك، ومعرباً عن تطلع الهند للتنسيق مع مصر من أجل المساهمة فى توفير الحماية لرعايا الهند المتواجدين في السودان، وهو ما رحب به الوزير سامح شكري.

هذا، وقد تم اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الأيام القادمة القادمة.