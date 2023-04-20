الرئيس السيسى يهنىء ملك البحرين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 02:23 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، في حين أعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للسيد الرئيس على تهنئته الكريمة، متمنياً جلالته لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار.