الرئيس السيسى يهنئ ملك البحرين بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، فى حين أعرب العاهل البحرينى عن خالص تقديره للرئيس على تهنئته الكريمة، متمنياً جلالته لمصر، قيادةً وشعباً، كل الخير والازدهار.

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