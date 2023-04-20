العاهل الأردنى يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذى أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.





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