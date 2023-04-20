عاجل.. السيسى وبن زايد يبحثان هاتفيا جهود التهدئة فى السودان

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن.
كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع فى السودان الشقيق، ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسى، فى ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السودانى الشقيق فى جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية فى البلاد.
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