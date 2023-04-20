وزيرة التضامن: صندوق «عطاء» يمول مشروعات خيرية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - عقدت الجمعية العامة العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" اجتماعها برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبى الحسابات بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.





وشهد الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لنفس السنة المالية.

وصرحت القباج، بأن الصندوق تأسس بواسطة بنك ناصر الاجتماعى بمشاركة عدة جهات شريكة وهى صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس فى شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتوجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المرتبطة بقضايا الإعاقة على أن يتم ذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية لدعم الاشخاص ذوى الإعاقة.

ويدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة وفقا لضوابط الاستقلالية وقواعد الخبرة التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكافة أعضاء مجلس الإدارة متطوعين ولا يتقاضون أى مقابل عن عملهم، بالإضافة إلى ذلك فإن كافة أطراف الصندوق متطوعين ولا يتقاضون أية أتعاب من مدير الاستثمار وهو شركة ازيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار وشركة خدمات الإدارة " الشركة المصرية لخدمات الإدارة ومراقبى الحسابات مكتب المتحدون ومكتب BDO، والجهات متلقية الاكتتاب والمستشار القانونى " مكتب هانى سرى".

وأكدت القباج أنه فى إطار رؤية الصندوق قام بتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على خلق البيئة والمناخ الدامج لضمان حقوقهم فى المساواة والعيش باستقلالية، حيث تم خلال العام تمويل مشروعات خيرية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بقيمة 12 مليون و700 ألف جنيه تقريبا، كما يدعم الصندوق البرامج التى تركز على تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادى والتأهيل المرتكز على المجتمع.