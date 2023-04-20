التضامن: 90 % من الفائزين بحج الجمعيات سددوا التكلفة

جدة - نرمين السيد - أعلن أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن انتهاء المهلة المتاحة أمام الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لموسم 1444ه- 2023م، لسداد رسوم الحج، حيث قام 90% من الفائزين البالغ عددهم 5250 مواطنا بسداد الرسوم المقررة.





وقال عبدالموجود فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه من المقرر تصعيد 10% من قائمة الاحتياطى وفقا لترتيب القرعة الإلكترونية التى أجرتها الوزارة، على أن يقوموا بسداد رسوم الحج فى أحد فروع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة أو مكتب بريد عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن الوزارة تنظم حج هذا العام وفقا لثلاث مستويات وجميعها شاملة تذاكر الطيران والانتقالات والإقامة وتبلغ تكلفة المستوى الأول 225 ألف جنيه، والمقرر إقامة الحاجزين وفقا له فى فندق وأبراج مكة المطل على الحرم بمكة، وفى فندقى إعمار رويال وفرونتيل الحارثية بالمدينة المنورة، بينما تبلغ تكلفة المستوى الثانى 186 ألفا و500 جنيه، ويقيم الحاجزين وفقا له فى فندق إعمار جراند بمكة المكرمة وإعمار ايليت بالمدينة المنورة، كما تبلغ تكلفة المستوى الثالث والأخير 171 ألف جنيه، ويقيم الحاجزين فيه فى دار الخليل الرشيد بمكة المكرمة وتبعد عن الحرم بمسافة 750 مترا تقريبا، وفى فندق إعمار ايليت بالمدينة المنورة.

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