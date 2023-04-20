القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى وتلغى الإجازات فى العيد

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 و114 للإبلاغ عن أى مشكلات فى الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع استغلال واحتكار السلع.

وشدد محافظ القاهرة، على مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات التى تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة، على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على المحاور الرئيسية و أماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة و إعادة تأهيل غير الصالح منها وتغيير الكشافات الغير صالحة، وكذا التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما أكد محافظ القاهرة، على التنسيق مع الإسعاف والجهات الصحية و التأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء و التمريض وتوافر الأدوية وبصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم.

وشدد خالد عبد العال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك وأثناءه والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، ومتابعة مواقف السيارات (النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التى تعوق حركة المرور وخاصة التى توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسى النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أول بأول عن أى مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للعمل على سيولة الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد.