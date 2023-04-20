وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة بالمحميات الطبيعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 12:29 مساءً - وزيرة البيئة: لابد من ربط أبناءنا بالطبيعة والحفاظ عليها والاستمتاع بها

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة.

يأتى هذا فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها و الاستمتاع بها مع صونها للاجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

وقد استعدت المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك بتوفير كافة سبل الأمان لهم حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورهم فى حماية الطبيعة وسط اجواء من المسابقات و الاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام وثائقية توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات ( لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك ).

وقد دعت وزيرة البيئة إلى ضرورة ربط أبناءنا بالمحميات الطبيعية وحمايتها لدمجهم فى حماية البيئة وجعلها جزء من حياتهم اليومية وأفضل وسيلة لذلك الاستمتاع بالطبيعة لتقديرها والحفاظ عليها.