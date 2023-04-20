الداخلية توزع وجبات إفطار وكعك بالشوارع ودور الرعاية والمستشفيات

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية. وفى سياقٍ متصل وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" قام رجال الشرطة بتوزيع وجبات الإفطار على المواطنين بالميادين العامة والطرقات ممن تصادف تواجدهم أثناء وقت الإفطار. يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

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