وزيرة البيئة تدعو المواطنين للاحتفال بعيد الفطر فى المحميات الطبيعية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتوفير كل سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة.





يأتى هذا فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للاجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

واستعدت المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك بتوفير كل سبل الأمان لهم ويتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورهم فى حماية الطبيعة وسط اجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام وثائقية توضح التنوع البيولوجى الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات "لا تترك شيئا خلفك ولا تأخذ شيئا معك".

ودعت وزيرة البيئة إلى ضرورة ربط أبناءنا بالمحميات الطبيعية وحمايتها لدمجهم فى حماية البيئة وجعلها جزء من حياتهم اليومية وأفضل وسيلة لذلك الاستمتاع بالطبيعة لتقديرها والحفاظ عليها.