وزيرة البيئة تشارك فى اجتماع تشاورى لإنشاء صندوق عالمى للتنوع البيولوجى

وخلال كلمتها أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهود فريق العمل لإنجاز مهمة تقديم مسودة وثيقة إنشاء صندوق جديد لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجى، ويعد المقترح الأول الذى يتم تقديمه للتشاور حوله، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة عبر عملية تشاورية للوصول لأنسب صيغة يمكن الاتفاق عليها حول إنشاء هذا الصندوق.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فكرة انشاء الصندوق هى أحد القرارات الناتجة عن مؤتمر التنوع البيولوجى بكندا COP15، لتحقيق هدف الوصول لصندوق التنوع البيولوجى بحلول 2030 باعتبار التمويل أداة أساسية لتحقيق الهدف المتفق عليه فى الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، وتولى مرفق البيئة العالمية مهمة إعداد مقترح إنشاء الصندوق، كآلية لإدارة الموارد المالية المخصصة والمطلوبة لتنفيذ الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، والتركيز على ضمان آليات إتاحة الفرصة للدول للوصول للموارد التمويلية، وتحديد المعايير المطلوبة لذلك، مع إمكانية اعتبار صندوق التنوع البيولوجى كآلية تمويلية تشاركية.
ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن فى تمثيل الدول النامية والمتقدمة فى الصندوق للموائمة بين من يقدمون التمويلات ومن يتمتعون بثراء فى التنوع البيولوجى ويواجهوا تحدى صون مواردهم الطبيعية لضمان تيسير وصولهم للتمويلات المطلوبة، ومشاركة المراقبين فى الصندوق لضمان سلامة سير منظومة العمل.
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