المتحدث العسكري: تأمين وعودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بالسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 11:24 صباحاً - أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه فى ضوء الأحداث الجارية بالأراضى السودانية وفى إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية فى البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية.

وأوضح المتحدث العسكرى للقوات المسلحة أنه تم أمس الأربعاء 19 إبريل اتخاذ كافة اجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية فى إحدي المطارات بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة .

وأضاف المتحدث أنه تم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.

وتؤكد القوات المسلحة علي صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت الي ارض الوطن وكذا المتواجدة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم .

حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء .