وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 11:23 صباحاً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك ، وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاختفال بحلول عيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة ، سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الاسلامة والعربية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف اللواء هشام آمنة : وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وإزدهار لوضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة .. أمل سيتحقق بإذن الله .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام .