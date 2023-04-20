وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 11:23 صباحاً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة ، وأضاف اللواء هشام آمنة في نص البرقية : داعين المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى الامتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان ، وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرن الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .