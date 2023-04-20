مصر تعزى اليمن فى ضحايا حادث التدافع بصنعاء

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية للجمهورية اليمنية الشقيقة، إثر حادث التدافع المأسوى الذى شهدته مدينة صنعاء مساء أمس، مخلفا أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين.





ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية، صادق المواساة، لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشددا على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق فى هذا الظرف الأليم.

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