عاجل.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل عودة عناصرها من السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات المسلحة، اتخاذ اتخاذ جميع إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية، أمس الأربعاء 19 إبريل، فى أحد المطارات بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة .





وتم صباح اليوم الخميس 20 أبريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقى عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية؛ تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن. وتؤكد القوات المسلحة صحة وسلامة جميع العناصر المصرية التى وصلت إلى أرض الوطن وكذا المتواجدة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم. يأتى ذلك فى ضوء الأحداث الجارية بالأراضى السودانية وفى إطار جهود القوات المسلحة المصريه والتعاون الوثيق بين كل الأجهزة الأمنية فى البلدين للعودة الآمنة للقوات المصريه المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية.

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