وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 10:26 صباحاً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك ، وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازى وتقديري وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. وإحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على سيادتكم والأمن الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف الوزير : وأن يجعل هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالآمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائدة مسيرة البناء والتنمية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .