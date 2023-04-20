وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 10:26 صباحاً - بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة ، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ، وأضاف وزير التنمية المحلية في نص البرقية : سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميد ومجهواتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .