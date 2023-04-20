غرف طوارئ.. وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، للاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء إجازة "عيد الفطر المبارك".





ووجه الدكتور سويلم، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أيام العيد، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين. كما وجه بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى. كما أكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

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