الأرصاد توجه نصيحة عاجلة بشأن تخفيف الملابس

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتهيأ فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية والمقبلة، قالت الأرصاد: "يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ولكن يفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكت خلال فترات الليل منعا للإصابة الأطفال بنزلات البرد".