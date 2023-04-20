رئيس مصر للطيران يكرم عاملين تمكنوا من السيطرة على تسريب وقود (صور)

جدة - نرمين السيد - والمكرمون هم: "سمير أنور حسن رئيس مجموعة، ومحمد مصطفى موسى أحمد كبير فنيين استقبال وترحيل صالح زكريا عبدالله على، فنى استقبال وترحيل، ووحيد عبدالعاطى محمد عجمة، فنى استقبال وترحيل، ومصطفى ربيع زكى عبداللطيف، فنى سائق، وحسام محمد عبدالمجيد، ضابط حركة"، بحضور إبراهيم فوزى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.





يأتى هذا التكريم؛ لجهودهم فى السيطرة على تسريب وقود من جناح إحدى الطائرات عند تزويدها بالوقود بعد وصولها لمطار القاهرة؛ حيث كانت المحركات لا تزال ساخنة مما قد يسفر عن وقوع خسائر كبيرة.