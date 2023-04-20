انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالفيوم وإصابة 16 شخصًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أبريل 2023 12:30 صباحاً - أصيب 16 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

أسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم وهم: عرفة سيد صادق، 23 سنة، وإبراهيم سيد فارس، 32 سنة، وربيع مصطفى حسن، 40 سنة، وأسامة عيد علواني، 31 سنة، وشعبان عيد عاشور، 48 سنة، ورمضان محرم عبد الحميد، 5 سنوات، وأحمد عبد التواب علي، 34 سنة، ومصطفى وهبة طه، 22 سنة، ومحمد رمضان علي، 28 سنة، وعرفة سيد صادق، 23 سنة، وأحمد عبد الحي عبد الباقي، 20 سنة، وإسلام محمد سيد، 35 سنة، وأحمد عبد الله أحمد 20 سنة، وشادي جمعة، 58 سنة، ومحمد طه بكري، 25 سنة، وأحمد يوسف عبد الله، 55 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.