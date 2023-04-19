مانشستر سيتى يُقصى بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:25 مساءً - تعادل فريقا بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي إيجابياً بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاء هدفا المباراة عن طريق اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 57 لصالح مانشستر سيتي، وجوشوا كيميتش في الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء.

بهذه النتيجة تأهل نادي مانشستر سيتي الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ليضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي ستقام في شهر مايو القادم.

وانتهت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بفوز الأخير على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي بثلاثية نظيفة في واحدة من مفاجآت بيب جوارديولا لجماهيره حول أنحاء العالم.

وتاريخيا التقى فريقا بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في 7 مباريات قبل مواجهات اليوم استطاع السيتزنز الفوز في 4 مباريات مقابل 3 للفريق البافاري.

وسجل نادي بايرن ميونخ 10 أهداف في مرمى مانشستر سيتي الذي أحرزه بدوره هو الآخر 12 هدفاً، فيما يتصدر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف بفارق هدف عن الثلاثي ماريو جوميز، وتوماس مولر، وديفيد سيلفا.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي على حساب بايرن ميونخ في القيمة التسويقية بفارق ضئيل حيث تتوقف القيمة للسيتزنز بواقع 1.05 مليار يورو، مقابل 979.7 مليون لصالح النادي البافاري.

ويتصدر النجم النرويجي إيرلينج هالاند صدارة أغلى اللاعبين في مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي بواقع 170 مليون يورو، بينما يتواجد النجم الشاب جمال موسيلا أغلى لاعبي بايرن ميونخ بواقع 110 مليون يورو.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمي: يان سومر.

خط الدفاع: أوباميكانو، دي ليخت، بافارد وكانسيلو.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا وكومان.

خط الهجوم: ساني، موسيالا وموتينج.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكانجي، دياز وآكي.

خط الوسط: رودريجو، دي بروين وجوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جريليش وهالاند.

البايرن ضد مان سيتي

البايرن ضد مان سيتي

البايرن ضد مان سيتي