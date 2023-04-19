عملة نادرة الحلقة 28.. عصام أبو عصاية يبلغ عن عمه وابنه أثناء تسليم السلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:27 مساءً - شهدت الحلقة 28 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث قرر عطية "أحمد فهيم" الانتقام من عبد الجبار "جمال سليمان" بعدما حاول قتل نادرة، فقرر تسليم شحنة سلاح حتى يؤذيه فى عمله، ولكن قام عصام أبو عصاية "هشام عاشور" بالإبلاغ عنهم وتم القبض عليهم، وعندما لامه أبوه حسن أبو عصاية على ذلك برر فعلته أن عمه وابنه هم من حاولوا قتله فى المولد، وقد سمع الرجل الذي أجره للقتل وهو يطالب بنقوده.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.