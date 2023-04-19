البحوث الفلكية: رمضان 2024 يبدأ في الشتاء ولمدة 9 سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه اعتبارًا من السنة القادمة 1445هـ (الموافقة لحلوله في عام 2024م) ولمدة 9 سنوات سيبدأ الشهر الكريم في فصل الشتاء.

وأكد أستاذ أبحاث الشمس، في بيان له، صحيح أن السنتين الأوليين سيكون جزءٌ منه في فصل الربيع لكن السبع سنوات اللاحقة (من هذه السنوات التسع) سيكون كله في فصل الشتاء، مضيفًا بعد ذلك سيتسلم فصل الخريف المهمة في عام 2032م حيث ستنتقل بدايته إليه ليستمر فيه كذلك لمدة 9 سنوات.

ونوه "عبد الهادي"، إلى أن الشكل المرفق يوضح هذه الدورة وانتقال بدايات رمضان بين الفصول التي هي إحدى ميزات التقويم القمري الذي تعتمد عليه الشريعة الإسلامية في شهورها وسنينها والتي تتيح تذوق طعم العبادات الموسمية في كافة فصول السنة في حكمة إلهية بالغة.