محافظ القاهرة يشارك 10 آلاف عامل ومهندس بهيئة النظافة حفل الإفطار (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ما يقارب 10 آلاف من عمال ومهندسى وفنى هيئة نظافة وتجميل القاهرة حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاون مع حزب حماة الوطن بحديقة الوايلى.





كما شارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة فى كافة الظروف والأوقات مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذى يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة، وأضاف أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم تنظيم الإفطار للعاملين بالـ 39 فرع المنتشرين للهيئة فى كافة أحياء العاصمة فى نفس الوقت بالإضافة لعمال الورش الإنتاجية والمحطات والجراجات والمشاتل الفرعية والرئيسية ونظرًا لعدم وجود مكان يسع هذا العدد الكبير الذى يقارب 10 آلاف عامل تم تنظيم الإفطار فى عدة أماكن مع ربطها عبر تقنية الفيديو كونفرانس تلبية لرغبة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى مشاركة الجميع لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرًا للجهود التى يبذلونها فى إظهار الوجه الحضارى للعاصمة .

وقام المحافظ خلال الحفل بتكريم الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى أجرتها الهيئة خلال شهر رمضان كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة، و10 من عمال الهيئة المميزين وأحد أبطال رفع الأثقال من ذوى الهمم العاملين بالهيئة.