التعليم تعلن إضافة أنشطة بالمرحلة الابتدائية للتعريف بمبادئ الهيروغليفية

جدة - نرمين السيد - وجَّه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج، بإضافة بعض الأنشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية"، بعدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرة القديمة.





جاء هذا خلال اجتماعه بخبراء المناهج، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تطوير المناهج. كما أكد الوزير على ضرورة توفير الأنشطة التى تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملى لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخداما للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة. جاء ذلك بحضور الدكتور أکرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وخبراء المناهج: الدكتور جبريل أنور، الدكتور إسماعيل عبد العاطى، الدكتورة حنان أبو العباس، الدكتور محمد محيى، الدكتورة أميرة فوزى، دعاء على، الدكتور كامل الشناوى، الدكتور وليد طاهر، الدكتور طاهر عبد الحميد، الدكتورة عزة ممدوح والدكتورة ثناء جمعة.

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