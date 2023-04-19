مدبولى يلتقى وزير التعليم لمتابعة عدد من الملفات

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية البالغة التى توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفنى على وجه الخصوص، لافتاً إلى الحرص أيضاً على التوسع فى تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل المصرية الدولية، وغيرها، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وخلال اللقاء استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جهود الوزارة فى النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولى فى تقريره عن نظام التعليم العام فى مصر، والمتضمنة توسيع نطاق الموارد ليشمل التعليم الابتدائى، حيث تم وضع إطار عمل لزيادة المعلمين فى المدارس الحكومية بخطة خمسية، من خلال اتخاذ إجراءات التعاقد لتعيين 30 ألف معلم مساعد بتخصصى رياض أطفال، ومعلم فصل، والإعلان عن مسابقة لتعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتخصص معلم فصل، من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنفاق للحد من تطبيق نظام الفترتين وكثافة الفصول، وذلك تم إيضاحه من خلال بلوغ إجمالى ما تم تنفيذه من إنشاءات المبانى المدرسية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2022 عدد (116096) فصلًا ضمن عدد (7542) مشروع إنشاء مبنى مدرسى، وهو ما يعادل قرابة 200% من المعدلات السنوية السابقة لإنجاز الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما أوضح الدكتور رضا حجازى، قيام الوزارة بتطبيق موازنة البرامج والأداء بداية من العام المالى 2018/2017، ويتم تطبيقها على موازنة الوزارة بشقيها الجارى والاستثمارى، حيث تضم موازنات التعليم قبل الجامعى (35) جهة موازنية تشمل ديوان عام الوزارة والهيئات والجهات التابعة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لافتاً إلى قيام الوزارة بإعداد المقترحات وتقارير المتابعة على أساس موازنة البرامج والأداء، مع إيضاح مخصصات البرامج الموجهة للنوع الاجتماعى، وأعداد المستفيدين، والبرامج الموجهة للتحسين البيئى والحفاظ على المناخ، مع قياس مؤشرات الأداء وتعديل المستهدفات الكمية لتتناسب مع الاعتمادات المقررة للتعليم قبل الجامعى، وتوصيف الأثر المتوقع من كل برنامج.

كما أشار الوزير إلى استحداث الوزارة طريقة للشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع المشاركة فى تقديم خدمات رياض الأطفال، وذلك من خلال إتاحة تقديم خدمات رياض الأطفال فى جميع المبادرات المتميزة مثل ( IPS الرسمية الدولية – المصرية اليابانية – النيل المصرية الدولية – مدارس الشراكة مع القطاع الخاصPPP)، بالإضافة إلى إتاحة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للجميع، لافتاً إلى بلوغ معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الحالى 2022/2023 نسبة (23.1%) حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين بهذه المرحلة (1.237.331) تلميذ وتلميذة، وتعمل الوزارة على زيادة معدلات الإتاحة من خلال فتح المزيد من فصول رياض الأطفال، وتوظيف معلمين متخصصين فى رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم، وذلك نتج عن التوسع فى بناء مدارس وتخصيص قاعات رياض أطفال فى كافة المدارس الجديدة، وتطوير مناهج رياض الأطفال طبقًا لنظام التعليم الجديد، وتخصيص ميزانية لصرف حافز إثابة لمعلمات رياض الأطفال تزامناً مع تطبيق المنهج الجديد، وتعيين معلمات رياض أطفال جدد فى كافة المديريات التعليمية وفقًا لمعدلات العجز فى كل مديرية على حدة، وإدراج معلمات وموجهات رياض الأطفال ضمن الفئات المستهدفة للتدريب على كافة المستجدات التربوية، بالإضافة إلى المتابعة الفنية بهدف تقديم الدعم اللازم لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بما يحقق تنمية مهنية مستمرة، ورصدًا للمعوقات التى تواجه المرحلة، والتغلب عليها.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير لتجربة المدارس المصرية اليابانية، مستعرضاً الوضع الراهن لها، حيث بلغ عدد المدارس 51 مدرسة للعام الدراسى 2022-2023، فى 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوى الهمم، و 2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإدارى، و 11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائى.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أنه من خلال الاطلاع على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، وكذا الاطلاع على تقارير الخبراء اليابانيين، تبين وجود تحسن تراكمى على مدار السنوات السابقة فى تنفيذ وأداء الأنشطة وتأثيرها على سلوكيات التلاميذ داخل المدرسة، حيث يتم تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية داخل المدارس، وعددها (16) نشاطا أبرزها: التعلم باللعب – مجلس الفصل – المناقشة التوجيهية – التعلم الهادئ – التنظيف – النظافة الشخصية – التغذية الصحية – الفعاليات الرياضية..وغيرها من الأنشطة.

ولفت الوزير إلى أثر وجود واستقدام مشرفين يابانيين، حيث تم استقدام عدد (12) مشرفا للعمل بالمشروع، يقومون بالإشراف المباشر على عدد (22) مدرسة مصرية يابانية، وكذلك تنفيذ التدريبات لباقى المدارس عبر الإنترنت، كما يقوم المشرفون بالعمل المباشر مع الإدارة المدرسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين بالمدارس من خلال: المساهمة فى التبادل الثقافى مع المدارس باليابان، والتأثير الإيجابى فى تحسين رفع كفاءة وتطوير الأداء المهنى فى تنفيذ الأنشطة والتعامل مع التلاميذ بكفاءة، وتقديم الدعم للتلاميذ من خلال انشطة تخصصية مثل: برنامج الدعم الأكاديمى لطلاب الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، والأنشطة اليابانية لرفع قدرات التلاميذ فى مادة الرياضيات.

كما استطرد الوزير إلى الأثر الإيجابى لتلك التجربة على تغيير نمط تفكير وسلوك التلاميذ وكذا على مستوى الإدارة والطلاب، حيث أبدى كثير من أولياء الأمور رضاهم عن سلوكيات أبنائهم الملتحقين بالمدارس المصرية اليابانية مقارنة بأشقائهم الأكبر غير الملتحقين بهذه النوعية من المدارس، كما أثنى أولياء الأمور على نشاط التطوع المدرج بنظام المدارس المصرية اليابانية حيث يقومون بأنشطة بالمشاركة مع أبنائهم داخل المدارس مما له تأثير إيجابى فى العلاقة بين ولى الأمر ونجله/ نجلته، وخلق روابط بينهم؛ نتيجة ممارسة هذه الأنشطة مثل (أنشطة الزراعة – الأنشطة الرياضية – علم صيانات بسيطة امنة للمدرسة، معًا)، بالإضافة إلى قدرة التلاميذ على التعلم بهدوء، وثقة ورفضهم الحصول على أى دروس خصوصية خارج المدرسة، وكذلك الرغبة فى تفعيل برامج توأمة مع مدارس باليابان، وزيادة الأنشطة الرياضية، والنوادى الصيفية.

وتناول الوزير الخطة المستقبلية للتوسع فى المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن عدد المدارس المستهدفة طبقًا للاتفاقية مع الجانب اليابانى هو (100) مدرسة تشغيل جديد، تم تشغيل (51) مدرسة، وتم تحديد (27) قطعة أرض مستوفاة الشروط اليابانية للإنشاء، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية باتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء تلك المدارس، وكذا التنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضٍ مستوفاة الشروط اليابانية لاستكمال العدد المستهدف، بالإضافة إلى التنسيق لإنشاء مدارس مصرية يابانية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم اختيار عدد (5) قطع أراض مطابقة للشروط اليابانية؛ لبناء هذه المدارس، ومن المخطط أيضا العمل على تطبيق أنشطة التوكاتسو فى مدارس حياة كريمة.

وتطرق الوزير أيضاً لإجراءات التوسع فى تجربة مدارس النيل المصرية الدولية، داخلياً عن طريق تطبيق نظام النيل التعليمى الدولى فى عدد (14) مدرسة، وسيتم افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2023، وعقد لقاءات تعريفية وورش عمل للتعريف بنظام النيل التعليمى الدولى وبالفعل تلقت الوزارة طلبات اصحاب المدارس الخاصة الراغبين فى تطبيق نظام النيل التعليمى الدولى، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتسويق للشهادة خارج جمهورية مصر العربية، ومخاطبة وزارة الخارجية والسفارات فى جميع الدول العربية والإفريقية بشأن التسويق لنظام النيل التعليمى، ويتم حاليا تلقى طلبات الراغبين فى تطبيق نظام النيل التعليمى الدولى بالمدارس.

كما استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجالات التعاون مع مجتمع رجال الأعمال فى شأن المدارس الفنية والحرفية، حيث أوضح أن عدد البروتوكولات التى تم توقيعها فى هذا الإطار بلغ 52 بروتوكولاً مع بدء العام الدراسى 2023 / 2024، لافتاً إلى أن هناك تكليفات رئاسية بشأن تخصيص 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مدارس (WE)للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات التى لم تنشأ بها تلك المدارس.

وأضاف الوزير أنه من المستهدف طرح 109 مدارس فنية للتحويل إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بنظام التأجير للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات لوضع خطة لتنفيذ هذا المخطط، وسيبدأ التنفيذ بعدد 9 مدارس، كما تم تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه يتم بالفعل فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية منح الطلاب تدريبات مكثفة، حيث يكون التدريب جزءا أساسيا بالخطة الدراسية، داخل المدرسة أو خارجها، ويتم على فترات محددة جنبًا إلى جنب مع الدراسة النظرية طبقًا لطبيعة كل مدرسة دون الارتباط بفترات محددة حتى أثناء الإجازات الصيفية، كما يتم تدريب الطلاب بالمنشآت التابعة للشريك من القطاع الخاص لتأكيد حصول الطالب على التدريب اللازم بالتنسيق مع الشريك، ويتم حاليًا دراسة التزام كافة المدارس الفنية بالتدريب العملى بشكل مكثف أكثر مع منح الطلبة شهادة بالتدريب.

وأشار الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع ممثلى القطاع الخاص من أجل عقد شراكات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية بعدد 28 مركز تدريب مطروحة لإنشاء مدارس فنية خاصة، ويتم دراسة تحديد المصروفات المدرسية لالتحاق الطلاب بهذا النوع من المدارس بحيث تتوافق مع الطبقة المتوسطة وما دونها، مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى، مع تطبيق منح دراسية مجانية للمتفوقين.

كما عرض الدكتور رضا حجازى أبرز ملامح رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم الفنى، موضحاً أنها تتمثل فى عدة محاور رئيسية وهى: إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، مع تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وكذا إجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التى سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد.

وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل أيضاً مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى وهى مدارس "التكنولوجيا التطبيقية"، مع السعى لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى للخدمة التعليمية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتطبيق منظومة الجدارات تدريجيًا بمدارس التعليم الفنى ومتوقع الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل بجميع مدارس التعليم الفنى بمختلف نوعياتها بحلول العام الدراسى 2023 / 2024.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بصدد تدشين حملة إعلامية وتثقيفية موسعة لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، متضمنة قصص نجاح لخريجى التعليم الفنى، كأحد المحاور الرئيسية الاستراتيجية لتطوير التعليم الفنى، وجار التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة فى سبيل ذلك.

وانتقل الدكتور رضا حجازى إلى استعراض الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، مشيرا إلى أنه تم تدريب 300 ألف من معلمى المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، واستكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، كما تم طرح نموذج استرشادى تدريبى فى مواد الصف الثالث الثانوى العام لجميع الشعب، ومراجعة مختلف المديريات على مستوى الجمهورية لكتيبات المفاهيم، للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.

وتابع الوزير فيما يتعلق بإجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، والخاصة بأعمال التصحيح، فإنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها إلكترونيًا أيضًا من خلال عدد من المقدرين فى ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، كما سيتم التدقيق اليدوى لنسبة من الأوراق لضمان جودة التصحيح الإلكترونى، ومراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى، وإتاحة نموذج استرشادى للطلاب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام، مع إجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكترونى للامتحانات أكثر من مرة للتأكد من جودة النظام.

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيًا للصفين الأول والثانى الثانوى، وكذلك الفصل الدراسى الثانى سيتم إلكترونيًا.

وألقى وزير التربية والتعليم الضوء، خلال اللقاء، على احصائيات اعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج "أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية" على مستوى الوزارة حسب المواد، موضحاً أن هذا البرنامج الذى يستهدف صقل مهارات واضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة فيما يتعلق بأساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد، استفاد منه أكثر من 40 ألف متدرب.

كما تناول الوزير الإجراءات المتخذة فى إطار ترشيد النفقات، وخاصة ما يتعلق بطباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى 2023/ 2024، كما تطرق الوزير إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، وتناول الوزير أيضاً موقف إطلاق مجموعات الدعم لجميع مراحل التعليم بجميع محافظات الجمهورية، موضحاً اعداد وتجهيز أكثر من (1900) مركز لمجموعات الدعم بالمرحلة الإعدادية والثانوية بهدف جعلها بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتسجيل أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بهذه المجموعات.

وتطرق الوزير إلى موقف مسابقات "أولمبياد مدارس مصر" التى انطلقت بالفعل فعاليات الدورة الأولى لها بمدارس محافظة السويس، تحت شعار "مع بعض نكبر"، مشيراً إلى أنه من المقرر الإعلان عن انطلاق مسابقة "أولمبياد مدارس مصر" فى كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.