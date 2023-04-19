شكرى يبحث هاتفيا مع نظيره التشادى تطورات أزمة السودان وجهود احتوائها

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال شهد تبادل الطرفين وجهات النظر حول تطورات الأزمة، واتفقا بشأن ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، بما يضع حدا للخسائر فى الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السودانى الشقيق.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكرى شدد على أهمية تكامل جهود ومساعى الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلى، وامتناع أى طرف خارجى عن التدخل بشكل يعيق جهود الحل السلمى.
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