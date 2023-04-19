وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البريطانى آخر المستجدات فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزير البريطانى أعرب عن قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث فى ظل ما تشير إليه كل المؤشرات من تدهور كبير للأوضاع الأمنية، طالبا التعرف على تقييم الوزير سامح شكرى لمجريات الأزمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكرى استعرض محصلة الاتصالات والتقييم المصرى للوضع الراهن فى السودان بشكل مفصل، منوها بأهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت، كما شدد الوزير على ضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين للاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السودانى الشقيق.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكرى أكد أيضا على ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلى، وامتناع أى طرف خارجى عن التدخل بشكل يؤجج الصراع بالإضافة إلى أهمية تكامل جهود ومساعى الأطراف الدولية والإقليمية لإحتواء الأزمة.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة جهود احتواء الأزمة.