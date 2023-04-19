شكرى يجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية تشاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 02:23 مساءً - أجرى السيد سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم 19 أبريل الجاري مع وزير خارجية تشاد "محمد صالح النضيف" بشأن تطورات الوضع في السودان. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الإتصال شهد تبادل الطرفين وجهات النظر حول تطورات الازمة، حيث اتفقا بشأن ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، بما يضع حداً للخسائر في الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري شدد على أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يعيق جهود الحل السلمي.