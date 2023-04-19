وزير الإنتاج الحربى يهنئ العاملين بحلول عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من العاملين بديوان عام الوزارة، بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وقدم الوزير التحية والتهنئة للعاملين بهذه المناسبة المباركة، وأعرب عن تقديره لجهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لتطوير قطاع الإنتاج الحربى وجعله دائما فى المكانة المتميزة التى يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وشجع الوزير، جميع العاملين على بذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة فى تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.





من ناحيته، أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير شدد على ثقة الإنتاج الحربى فى أبنائه العاملين وأنهم هم بناة المستقبل.

وشدد على أن التغييرات الإدارية التى جرت مؤخرا تأتى فى إطار التطوير الإدارى والهيكلى للوزارة وضخ دماء جديدة بفكر جديد وبما يعود بالإيجاب على الإنتاج الحربى ككل.

ودعا بكر، كل العاملين إلى الإقبال على مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة.

ولفت إلى أن الوزير أعرب عن تمنياته بأن يعاد عيد الفطر على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالاستقرار والازدهار.