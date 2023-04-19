محافظ الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات استعدادا للعيد

جدة - نرمين السيد - وتقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر مع تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها والخاصة بمرافق الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

وأكد المحافظ، أن هناك رقابة مكثفة على كافة الأسواق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حيث يتم تمشيطها لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية؛ استعداداً لعيد الفطر المبارك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطرى بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والمرور على محلات الجزارة والمحال العامة وأسواق بيع الأسماك المملحة والمدخنة والثلاجات وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ، هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجهيز حملات مركزية مكونة من عمال ومعدات للدفع بهم بمختلف القطاعات مع استمرار أعمال النظافة العامة بنظام الورديات على مدار اليوم ورفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات ومحيط كل منها، وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة الوراق والمريوطية.