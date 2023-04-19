رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:29 مساءً - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك جاء نصها:

" فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد..

يسرني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأرق التهاني والأمنيات بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر بالأمن والاستقرار، وأن يحقق على يديكم مزيدًا من التنمية والرخاء والازدهار في ظل قيادة فخامتكم الحكيمة.

حفظكم الله، وحفظ الله مصر بكم، وبارك جهودكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير خطاكم.

وكل عام وفخامتكم بخير"