مصر تبحث مع أيرلندا تعزيز التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية (صور)

جدة - نرمين السيد - واستهلت السفيرة سها جندى، اللقاء بالترحيب بسفيرة أيرلندا بالقاهرة، لافتة إلى أنها شغلت منصب سفير مصر فى أيرلندا كأول سفير مصرى سيدة لدى دبلن، منذ عام 2015 حتى عام 2019، مشيرة إلى العلاقات المصرية الأيرلندية علاقات متميزة وهناك العديد من الفرص التى من شأنها تعزيز هذا التعاون الثنائى المشترك فى العديد من المجالات.



وناقش اللقاء، جهود وزارة الهجرة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية المصريين بالخارج بمختلف دول العالم، وأكدت الوزيرة حرصها دوما على التواصل مع المصريين بالخارج للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتى تولى أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج، بالإضافة إلى التواصل وربط شباب المصريين بالخارج بوطنهم من خلال برامج زيارات أبناء الجيل الثانى والثالث الى مصر لتنمية روح الولاء والاتنماء وتعريفهم بكل الحقائق والتحديات التى تمر بها الدولة المصرية، وايضا منتدى لوجوس، فضلا عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى أبنائنا.



وأضافت السفيرة سها جندى أن مصر تحتفى ايضا بالجاليات التى كانت تعيش على أرضها حيث نظمت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور – نوستوس" مع الجانب اليونانى والقبرصى، للاحتفاء بالجاليتان اليونانية والقبرصية وأيضا تم تنظيم فعالية مع الجالية الأرمينية.

وفى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أكدت السفيرة سها جندى، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تمثل أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة الهجرة، للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويتم والبناء على ما يخدم شبابنا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذلك تطوير برامج التوعية والتثقيف التى يتم تنفيذها، وتوفير تدريب مهنى لهم فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، لافتة إلى جهود المركز المصرى الألمانى للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج فى ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث يقوم على تدريب العمالة المصرية على المهن واحتياجات السوق الألمانى أو المصرى وتوفير فرص عمل فى ألمانيا، فى إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلى والدولى، بالإضافة إلى توفير البدائل الآمنة للشباب المصرى.



وخلال اللقاء، استعرضت السفيرة سها جندى عددا من المجالات التى يمكن التنسيق والتعاون بها وتضمنت ملف تدريب العاملين فى مجال التمريض وتوفير دورات تدريبية للمرضين والممرضات المصريين فى الجامعات والمستشفيات فى إيرلندا سواء بالحضور الفعلى أو عن بعد، لافتة إلى أنه من الممكن أيضا أن يتم التعاون بشأن توفير فرص عمل للصيادين المصريين المهرة فى أيرلندا وفقا لحاجة السوق الأيرلندى.

كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى والطاقة النظيفة والمتجددة، وفى هذا الصدد أشارت السفيرة سها جندى إلى تواجد المحاصيل الزراعية بشكل جيد فى ايرلندا مما يعد فرصة جيدة للاستثمار فى المجال الزراعى بالتعاون بين البلدين.

ومن جانبها أعربت السفيرة نولا أوبرين سفيرة أيرلندا بالقاهرة، عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر لمناقشة تعزيز التعاون المشترك، مشيرة إلى رغبة بلادها إلى تبادل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية المهاجرين، مشيرة إلى التوافق الثقافى الكبير بين الشخصية المصرية والشخصية الأيرلندية وهو ما انطبع على فنونهم وثقافتهم.

كما أعربت عن سعادتها لتشغيل شركة مصر للطيران خط للرحلات المباشرة بين القاهرة ودبلن، والتى ستعد نقطة تحول فى العلاقات بين البلدين، وخاصة بمجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مما سيسهم أيضا فى تيسير حركة السفر لأعضاء الجالية المصرية، وكذلك الجاليات العربية والإفريقية المقيمة فى أيرلندا.

وأكدت سفيرة أيرلندا بالقاهرة متابعتها الجهود المبذولة فى التواصل ودعم الطلاب والجالية المصرية المتواجدة فى السودان الشقيق، مثمنة التحرك السريع الذى قامت به وزارة الهجرة للتواصل والاطمئنان عليهم فى ظل تلك الأوضاع غير المستقرة.

وفى هذا الشأن، أكدت السفيرة سها جندى، أن المصريين على مستوى العالم أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية ومنذ عودة وزارة الهجرة وهى تعمل لتنفيذ وتفعيل كل أوجه الرعاية لهم وتلبية احتياجاتهم، مستعرضة ما تم منذ بدء الاضطرابات فى دولة السودان الشقيق، وتم عقد لقاء افتراضيا عبر "الفيديوكونفرانس" مع 100 من الطلبة المصريين بالسودان وعدد من أولياء الأمور، للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم، والتنسيق المستمر مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلى مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج "ميدسى"، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، بالإضافة إلو طرح استمارة تسجيل إلكترونية للتواصل المستمر مع طلابنا فى السودان لمتابعة أوضاعهم وأى مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، فضلا عن تخصيص أرقام للتواصل مع السفارة المصرية فى حالة الطوارئ.

وفى نهاية اللقاء، تم التوافق على العمل سويا لتبادل الخبرات المصرية الأيرلندية فى مجالات الهجرة ورعاية الجاليات، وفقا لاستراتيجات عمل الدولتين فى هذا المجال.