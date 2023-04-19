ندوات وفاعليات بيئية بمراكز الشباب فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذ فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة (قطاع الطلائع) سلسلة ندوات وفاعليات استغلالًا للأجواء والسهرات الرمضانية فى مختلف مراكز الشباب بأسوان، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة رفع الوعى البيئى لدى المواطنين.





تضمنت تلك الفعاليات تنفيذ العديد من الندوات بمراكز شباب "كيما، وشباب الكرور ونادى التحرير، ومركز شباب حى ناصر، ومركز شباب السد العالى" وشملت التعريف بمفهوم البيئة وأسباب التلوث وكيفية مواجهة هذة الظاهرة ومنها ظاهرة التغير المناخى وتعريفها والأسباب والآثار المؤدية لها وتأثيرها على الأمن الغذائي والقطاع الصحى والتعليم وعلى الإنسان، والحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة، ومشاركة الفرد فى ترشيد الاستهلاك للطاقة، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات وفصل المخلفات من المنبع وإعادة التدوير، ودور الفرد فى اتباع السلوكيات الإيجابية للحد من آثار التغيرات المناخية.

كما تم تنفيذ لقاءات نقاشية مع بعض المزارعين والعمالة فى الأراضى الزراعية التى يتم فيها حصاد قصب السكر فى نطاق الجمعية الزراعية ومكتب زراعة قرية الرمادى لمنطقة سكر أدفو بمحافظة أسوان.

شملت الندوة حلقة نقاشية عن كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية (سفير القصب) وإعادة تدويره وتعظيم الاستفادة منه لإنتاج علف حيوانى أو سماد عضوى، كما تم إلقاء الضوء عن أضرار حرق المخلفات الزراعية على البيئة وارتفاع الانبعاثات الكربونية وتأثير الحرق بالسلب على جودة التربة والأرض الزراعية وإنتاج المحصول.

وعلى جانب آخر وفى إطار التعاون بين وحدة المرأة بفرع جهاز شئون البيئة بقنا ومركز إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات وقصر فرع ثقافة قوص وجمعية نواب الخير، تم تنفيذ ندوة بعنوان دور المرأة في الحفاظ على البيئة فى إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك و قدوم عيد الفطر استهدفت الندوة محوري"ترشيد الاستهلاك و التخلص الآمن من المخلفات''.

ألقت الندوة الضوء على دور المرأة الكبير وجهودها فى الحفاظ على البيئة من التلوث داخل المنزل من خلال التخلص من المخلفات الصلبة والعضوية والطبية بشكل آمن، بما يحافظ على البيئة وعلى صحة المتواجدين في المنزل، ودورها فى الحد من البلاستيك آحادى الاستخدام واستخدام البدائل من الحقائب القماش والأوانى الفخارية والورقية والزجاج، فضلاً عن اتباعها آليات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه داخل المنزل.