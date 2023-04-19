رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول أنشطة وزارة الثقافة في الفترة من أغسطس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:23 صباحاً - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد ستيورات دوجلاس مندوب ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبي؛ للوقوف على الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للطائرة جلوس في نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء، الكابتن إيهاب حسانين عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الإفريقى والعربي للكرة الطائرة الباراليمبية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس الاتحاد المصري للطائرة البارالمبي، اللواء منصور محمدي نائب رئيس الاتحاد، الدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات الرياضية واللجان النوعية، والدكتورة هويدا مندي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية ومدير البطولة، ولفيف من قيادات الاتحاد واللجنة البارالمبية.

تناول اللقاء، مناقشة أخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة المقرر اقامتها خلال شهر نوفمبر القادم، والتنسيق مع اللجنة البارالمبية والاتحاد المصرى، ووضع كافة التسهيلات الخدمية واللوجستية، بالإضافة مناقشة كافة الترتيبات من الجانب المصرى مع مندوب الاتحاد الدولى.

في بداية اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس بتعاون مثمر مع الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة واللجنة البارالمبية، وفى ضوء احتضان مصر للعديد من الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لنجاح البطولة.

وأكد الوزير أن دول العالم أصبحت تثق في قدرة مصر على تنظيم واستضافة كبري البطولات والأحداث الرياضية، لافتًا إلي المتابعة الدورية اللجنة المنظمة للبطولة، وكذلك توفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة على أعلى مستوى استمرارًا لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، بمتابعة بسرعة تشكيل كافة اللجان العليا والنوعية لسهولة متابعة كافة الأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصري لمنافسات البطولة.

وأكد الوزير أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى قلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى رعاية فخامة الرئيس ودعمه الدائم للنماذج الملهمة من شباب مصر ومنهم ذوى القدرات والهمم.

من جانبه، عبر ستيوارت مندوب الاتحاد الدولى، عن سعادته بتواجده في مصر، وإعجابه بالملاعب واماكن الاقامه للفرق الذى زارها، مشيدًا بالتعاون المثمر من جانب وزارة الشباب والرياضة والحكومة المصرية مع اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصرى البارالمبي للكره الطائرة، والذي يساهم في نجاح البطولة.